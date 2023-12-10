Emekliler 'insanca yaşam ve maaş' için Ankara'da buluştu

Yurdun farklı bölgelerinden binlerce emekli, giderek artan hayat pahalılığına rağmen 7 bin 500 TL ile geçinemediklerini duyurmak için Ankara’da bir araya geldi.

Tüm Emeklilerin Sendikası, DİSK Emekli Sen ve Emekliler Dayanışma ve Sendikası (EDS) ile bugün Ankara Anıtpark'ta, "Büyük Ankara Mitingi" yaptı. En düşük emekli aylığının asgari ücret düzeyine çıkarılmasını talep eden emekliler, 7 bin 500 TL ücretle geçinemediklerini belirtti.

Türkiye’nin farklı bölgelerinden emekliler bugün Ankara Anıtpark’ta bir araya geldi. En düşük emekli aylığının asgari ücret düzeyine çıkarılmasını talep eden emekliler, Büyük Ankara Mitingi’nde alanları doldurdu.

Mitingde konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu "Uydurdukları ucube sistemle hazineden tamamladıkları 7 bin 500 TL emekli maaşı ile yaşamaya çalışan 10 milyon emeklinin olduğu bu ülkede emeklilikte insanca yaşam haktır diye mücadele veriyoruz. Bu ülkenin alın teri olan emeklileri açlık sınırının bile yarısında bir ücretle yaşamaya mahkum edenlere karşı mücadele veriyoruz" dedi.

DİSK Emekli Sen Genel Sekreteri Fikri Kalender de Dünya İnsan hakları Günü’nde sokağa çıktıklarını belirterek "Emeğin meydanından iktidara sesleniyoruz. İnsana yakışır bir emeklilik için mücadelemizin ortak taleplerimizin haklı olduğunu biliyoruz. Ücretlerimizin kamu çalışanlarının en düşük ücretleriyle eşit olmasını ve en düşük emekli aylığı tabanın asgari ücret düzeyine çekilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Emekliler Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Mahinur Şahbaz ise “Bizleri görmeyenlere sesimizi duymayanlara sözümü söylemeye geldik. Ekonomik krizi sömürüyü savaşı baskı aracı olarak kullananlara, bizleri yoksullukla, zamlarla imtihan edenlere daha fazla vicdansızlık yapamayın hakkaniyetli olun” dedi.

Tüm Emekliler Sendikası Genel Başkanı Zeynel Abidin Ergen de emeklilerin bu hayat pahalılığında cebindeki son kuruşu da harcayıp Ankara'ya geldiğini söyledi. İktidara seslenen Ergen "Ülkeyi ekonomik bataklığa soktunuz, laikliği yok ettiniz. Şimdi de Anayasa’dan çıkartmak istiyorsunuz. Sendikal örgütlülük engelleniyor. Sendikamıza dava açılıyor. Bütün bu yönetememe krizini emeklilerin emekçilerin sırtına yükleyecek kadar pervasızlık kol geziyor” diye konuştu.