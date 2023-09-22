Emekliler ‘insanca bir yaşam için’ buluşuyor

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), emeklilerin yoksulluk karşısında güçlü bir ses çıkarması için büyük bir buluşma düzenleme kararı aldı.

24 Eylül Pazar günü İstanbul Kartal Meydanı’nda saat 13.00'te başlayacak mitinge tüm Türkiye’den emekliler katılacak.

Buluşma DİSK'in X (Twitter) sosyal medya hesabından yapılan “20 yıl önce en düşük işçi emekli aylığı asgari ücretin %40 üzerindeyken, bugün asgari ücretin %34 altında! Milyonlarca emekli asgari ücretin altında bir gelirle yaşamaya mahkûm: #EmeklilikteİnsancaYaşamEmeklilikteAdalet için 24 Eylül saat 13’te Kartal meydanına!” paylaşımıyla duyuruldu.

20 yıl önce en düşük işçi emekli aylığı asgari ücretin %40 üzerindeyken, bugün asgari ücretin %34 altında! Milyonlarca emekli asgari ücretin altında bir gelirle yaşamaya mahkûm:#EmeklilikteİnsancaYaşamEmeklilikteAdalet için 24 Eylül saat 13’te Kartal meydanına! pic.twitter.com/JoEESxhmB2 — DİSK (@diskinsesi) September 22, 2023

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da Bakırköy Cumhuriyet Meydanı’nda buluşma için bildiri dağıtımı çalışmasına katılmasının ardından “İnsanca bir yaşam için bütün emeklileri, emeklilikte yaşa takılanları, emeklilikte eşitlik ve adalet isteyen herkesi, staj ve çıraklık sigortası mağdurlarını, kısacası emeklilik alanındaki bütün sorunların mağdurlarını; herkesi emeğine sahip çıkmak için Pazar günü saat 13.00’te Kartal Meydanı’na bekliyoruz” diyerek kamuoyuna çağrıda bulundu.