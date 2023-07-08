Emekliler geçinemiyor: ‘Ben bu bayram harçlık veremedim torunuma’

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, "Bugün bu emekliler bu maaşlarıyla her gün soğan, ekmek yeseler bu maaşları yetmez" diyerek emekli maaşına tepki gösterdi.

CHP'li Bulut, DİSK Emekli-Sen Çukurova Şubesi’ni ziyaret etti. Bulut, şunları söyledi:

‘Sanki bu iktidar emeklileri bu ülkede istemiyor’

“Ülkemizde 12 milyonun üstünde, açlık sınırının altında yaşayan emeklimiz mevut. Plan Bütçe Komisyonu’nda emeklilere verilecek zam oranları tartışıldı. Önce 19 küsur iken lütufmuş gibi bu 25’e çıkartıldı. Haftaya da bu Genel Kurul’da görüşülecek. Ancak bu oranın yetme şansı yok. Bunu en başta iktidar biliyor. Başka ülkenin vatandaşı değil bu ülkenin 20-25 yıldır maaşından ödediği primlerle emekliliği hak etmiş insanlar bunlar. Bugün bu emekliler bu maaşlarıyla her gün soğan, ekmek yeseler bu maaşları yetmez”

‘Ben bu bayram harçlık veremedim torunuma’

Bulut’un konuştuğu bir emekli ise gözyaşlarını tutamayarak şunları söyledi:

“Emekli olalı beyim 35 yıl oldu, vefat edeli 20 yıl oldu. 20 yıl önce aldığım 175 lirayla ben ev kirası da veriyordum, etimi de her hafta alıyordum. O günkü emekli maaşımla, 60 lira aylık kira veriyordum. Ama şimdi 2+1’de oturuyorum aylık 4 bin lira kira veriyorum, aldığım para 4 bin 300 TL, ben bunu vereyim kim yetiştiriyorsa yetiştirsin. Ben bu bayram harçlık veremedim torunuma… Benim 7 yaşındaki torunum diyor ki, ‘babaanne 10 lira bana yeter’ diyor. Bu bir azam değil mi?”