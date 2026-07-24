Emekliden ehliyete, nükleer teşvikten fon desteğine: Torba kanun geçti

AKP milletvekillerinin imzasını taşıyan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

Düzenlemeyle yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı alanlar ile hak sahiplerine dosya bazında ödenen en düşük aylık, 2026 Temmuz ödeme döneminden itibaren 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükseltildi. Böylece en düşük emekli aylığına 3 bin 552 lira, yüzde 17,76 oranında artış yapıldı.

Genel Kurul görüşmelerinde muhalefet milletvekilleri, belirlenen aylığın emeklilerin temel giderlerini karşılamaktan uzak olduğunu vurguladı. Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, 23 bin liranın kira parasına dahi yetmediğini söylerken, İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta en düşük aylığın açlık sınırının yaklaşık 12 bin 500 lira altında kaldığına dikkat çekti.

Nükleer enerji şirketlerine vergi istisnası

Kanun, nükleer enerji santrali yatırımı yapan şirketlere kapsamlı vergi ayrıcalıkları da getiriyor.

Nükleer enerji santrali yatırımlarıyla ilgili mal ve hizmet alımları, kredi işlemleri ve çeşitli sözleşmeler damga vergisinden muaf tutulacak. Yatırım teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilen inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla karşılanamayan KDV şirketlere iade edilecek.

Nükleer enerji santrallerine yönelik makine ve teçhizat teslimleri de 31 Aralık 2045’e kadar KDV’den muaf olacak. Cumhurbaşkanı bu süreyi 31 Aralık 2050’ye kadar uzatabilecek.

Patronlara İşsizlik Sigortası Fonu’ndan destek

İmalat sektöründe istihdamın korunması gerekçesiyle patronlara İşsizlik Sigortası Fonu’ndan sağlanan desteklerin süresi 31 Aralık 2026’dan 31 Aralık 2028’e uzatıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli özel konaklama tesislerinin 2026 Mayıs-Aralık dönemine ait sigorta primlerinin bir bölümü de İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak. Destek tutarı, işyerinde bildirilen prim ödeme gün sayısının 116,67 lirayla çarpılmasıyla hesaplanacak.

Yeni sürücüler iki yıl 'aday' sayılacak

Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan değişikliğe göre ilk kez ehliyet alanlar ile ehliyeti iptal edildikten sonra yeniden almaya hak kazananlar, iki yıl boyunca aday sürücü kabul edilecek.

Adaylık döneminde 75 ceza puanının aşılması, 0,20 promilin üzerinde alkollü araç kullanılması ya da yayalara geçiş hakkı verilmesi ve emniyet kemeri kullanılması gibi bazı kuralların üç kez ihlal edilmesi durumunda ehliyet iptal edilecek.

Ehliyeti iptal edilenlerin yeniden sürücü kursuna gitmesi, sınavları geçmesi, psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri muayenesinden geçmesi gerekecek. Birikmiş trafik cezalarının da tamamen ödenmesi şartı aranacak.

PTT personelinin statüsü değiştiriliyor

Kanunla PTT personelinin istihdam rejimi de yeniden düzenleniyor. Personel için idari hizmet sözleşmesine dayalı yeni bir çalışma statüsü oluşturuluyor.

Teklif ayrıca sivil havacılık kurallarından Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından alınacak hizmet bedellerine, Sayıştay savcılarının atanma koşullarından kamu yöneticilerinin memur kadrolarına geçişine kadar çok sayıda farklı düzenlemeyi içeriyor.

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