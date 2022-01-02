Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından memur ve emeklilerin alacağı zamlı maaşlar yarın belli olacak.
Enflasyonun belirlenmesiyle birlikte ek zam protokolü için görüşmeler başlayacak.
Turgut Yıldız
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Hasibe Çelebi - Beyoğlu KDK
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Emekli ve memur maaşlarındaki zamlar yarın belli olacak
Yarın Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından memur ve emekli maaşlarındaki zamlar belli olacak.
Haber Merkezi
Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından memur ve emeklilerin alacağı zamlı maaşlar yarın belli olacak.
Enflasyonun belirlenmesiyle birlikte ek zam protokolü için görüşmeler başlayacak.