Emekli ve memur maaşlarındaki zamlar yarın belli olacak

Yarın Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından memur ve emekli maaşlarındaki zamlar belli olacak.

Haber Merkezi

Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından memur ve emeklilerin alacağı zamlı maaşlar yarın belli olacak.

Enflasyonun belirlenmesiyle birlikte ek zam protokolü için görüşmeler başlayacak.

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