Emekli-Sen, emekli maaşlarına yapılan zammı protesto etti

DİSK'e bağlı Emekliler Sendikası (Emekli-Sen), emekli maaşlarına yapılan yüzde 25’lik zammı Ankara’da protesto etti.

Eylemde, “Zam, zulüm, işkence, işte AKP”, “Emekliyiz, haklıyız, kazanacağız”, “AKP zamları al başına çal”, “Sefalet ücreti istemiyoruz” sloganları atıldı. Emekliler "emekliler taş yesin" yazılı küçük tencelerlerle de bir gösteri sergiledi.

Emekli-Sen Mali Sekreteri Gülefer Akyürek’in okuduğu açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Kök maaşı 7 bin 500 TL'nin altında olan ve maaşları hazine yardımıyla 7 bin 500 TL'ye tamamlanan milyonlarca emekli, zammın kök maaşlar üzerinden yapılacak olması nedeniyle 7 bin 500 lirayla yaşam savaşı vermeye mahkûm edilecektir. Dolayısıyla, mevcut kök maaşı 6 bin TL ve aşağısında bulunan emekliler için bu zam oranı hiçbir anlam ifade etmeyecek; fiilen herhangi bir zam alınmış olmayacaktır. Emeklilerin iradesi ve yaşam hakkını yok sayan bu düzenlemenin karşısında tüm mal ve hizmetlere getirilen yeni vergi artışları ve zamlar emeklilerin gıdaya, temizlik ürünlerine, sağlık ihtiyaçlarına, barınma imkânlarına erişmelerini tümüyle engelleyecektir.'' (ANKA)