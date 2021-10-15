Emekli polis kahvehanede 2 kişiyi tabancayla vurarak öldürdü

Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi’nde bulunan bir kahvehanede emekli polis memuru Kamil G. iki kişiyi tabancayla vurarak öldürdü.

İHA'nın haberine göre Kamil G. kahvehanede oturduğu sırada iş yeri sahibi Bahadır Serindağ (43) ve Sabri Özgenç (44) ile henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında emekli polis memuru Kamil G., yanında bulundurduğu tabancasını çıkartarak iş yeri sahibi ile yanında bulunan kişiye defalarca ateş açtı. Bu sırada emekli polis kahvehanede bulunan diğer müşteriler tarafından etkisiz hale getirildi. Çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ekipler emekli polis memuru Kamil G.'yi gözaltına alındı.

Bahadır Serindağ ve Sabri Özgenç sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaralı şahıslar kurtarılamadı.