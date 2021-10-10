Polisten gazeteciye: 'Seni dörde bölerim!'

10 Ekim Ankara Katliamı anmasını takip eden gazeteciler yine polisler tarafından engellenmeye çalışıldı.

Türkiye Gazeteciler Sendikası, konuya dair bir paylaşımda bulunurken, "Polis, yöneticimiz Tamer Arda Erşin' 'Seni dörde bölerim' diye tehdit etti. Gazetecilere yönelik sistemli kolluk şiddetini lanetliyoruz. Suç işleyen polislerin cezalandırılmasını talep ediyoruz" ifadesini kullandı.