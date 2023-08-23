'Emekli maaşlarında iyileştirme olacak' diyen Binali Yıldırım 1 Ekim'i işaret etti

En düşük emekli maaşına Ocak ayında yapılan seyyanen artış, kök maaşa yansıtılmadığı için yaklaşık 9 milyon emekli Temmuz’da hiç zam alamadı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ''Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız” demesine rağmen kabine toplantısından zam çıkmadı. Erdoğan, yurttaşlardan bir kez daha ''sabır ''istedi.

Emekli maaşlarına ilişkin son açıklama AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'dan geldi.

Yıldırım, katıldığı yayında düzenleme için tarih verdi, "Meclis açılır açılmaz emekli maaşı çalışması yapılacak" dedi. Meclis'in tatili ise 1 Ekim'de bitecek.