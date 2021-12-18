Emekli maaşına yapılacak zam netleşiyor: Masada iki formül var

Asgari ücrete yapılan zammın kısa sürede eriyeceğinin ortaya çıkması sonrası gözler şimdi de emekli maaşlarında nasıl bir formülün masaya geleceğine çevrildi.

CNN Türk'te yer alan habere göre, üzerinde çalışılan iki ayrı formül bulunuyor. Emekli maaşlarına yıllık bazda asgari ücret ya da yüzde 40'lar düzeyinde bir zam yapılması gündemde.

SGK ve özellikle de Bağ-Kur emeklileri arasında asgari ücretin yarısından az maaş alan büyük bir grup bulunuyor. Üzerinde durulan ilk formül düşük maaş alan emeklilere seyyanen yapılacak zam ile maaşın belli düzeye çekilmesi yönünde.

Bunun üzerine ayrıca bir zam gündeme gelebilecek. Üzerinde durulan ikinci formül ise emeklilere asgari ücret kadar ya da buna yakın bir zam verilmesi. Bu konudaki alt rakam ise SGK ve Bağ-Kur emeklilerine yıllık yüzde 40'lar civarında zam olması. Şu anda üzerinde durulan hesaplamalar SGK ve Bağ-Kur emeklisine enflasyon+yüzde 25 zam şekilde yapılıyor. Bu da yüzde 40'lar civarında artış anlamına geliyor.

Ancak ülkedeki hayat pahalılığının gün gün arttığı tablo düşünüldüğünde, milyonlarca emeklinin yine açlık sınırının altında bir ücrete mahkum edileceği anlaşılıyor.