Emekli işçilerin tazminatı için arazi satışı reddedildi

'Emeklilikte Yaşa Takılanlar' düzenlemesinin ardından CHP’li İzmit Belediyesi bünyesinde çalışan 106 personel de emekli olmak üzere dilekçelerini verdi. Aradan geçen süre içerisinde işçilerin tazminatları ise ödenmedi. Belediye yönetimi işçilerin alacaklarının ödenmesi için arazi satışını Meclis toplantısında gündeme getirdi. Meclis çoğunluğunu oluşturan AKP ve MHP’li meclis üyeleri ise arazi satışını ret oyu kullanarak engelledi.

'Siyasi rant uğruna bizi mağdur ediyorlar'

Evrensel'e konuşan emekli bir belediye işçisi, “Biz EYT için başvuru yaptığımızda belediye ödemeleri yapmak için kredi başvurusu yapacağını, çıkmazsa taksitler halinde yapacağını söylemişti. Kredi çıkmadı, 'arsa satışı yapıp vereceğiz' dediler, buna da AKP’li meclis üyeleri engel oluyor. Daha önce arsa satışlarına onay verdik bu paraları ne yaptınız diye soruyor. Siyasi rant uğruna bizi mağdur ediyorlar” dedi.

Açık 45 milyon lira

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ise, “Hiçbir belediyenin bütçe planında olmayan bir kalem açığa çıktı, merkezi bütçeden belediyelere buna uygun bir pay da ayırmadılar. EYT yasasından yararlanmak istiyorum diyen personellerimize ödememiz gereken tutar 45 milyon lirayı buluyor” ifadelerini kullandı.