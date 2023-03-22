Emekli bayram ikramiyeleri pula döndü: 5 yıllık ikramiye kaybı yaklaşık 10 bin lira

DİSK-AR tarafından hazırlanan "Emekli Bayram İkramiyeleri Pula Döndü" isimli araştırma bülteni yayınlandı. Bültene göre, resmi enflasyon 2018-2023 arası 5 yılda yüzde 269, resmi gıda enflasyonu yüzde 362 artarken emekli bayram ikramiyesi ise sadece yüzde 10 arttı.

Bültenle ilgili açıklama şöyle:

Türkiye’de 14 milyona yakın emekli ve hak sahibi var. Türkiye’nin en büyük toplumsal gruplarından birini oluşturan emekliler için bayram aynı zamanda ikramiye demek. 2018’de 1.000 TL olarak belirlenen emekli bayram ikramiyesine beş yıl boyunca sadece yüzde 10 zam yapıldı. 2021 yılında 100 TL zam yapılarak 1.100 TL’ye çıkarıldı. Emekli bayram ikramiyesi 2022 yılında da 1.100 TL olarak uygulandı.

2018 yılında başlayan ekonomik krizin ardından 2020 yılında görülmeye başlayan Covid-19 salgını ve 2021 sonundan itibaren hızla artmaya başlan fiyatlar sebebiyle enflasyon tırmanır ve gelir kayıpları yaşanırken emekli ikramiyeleri yerinde saydı. Emekli bayram ikramiyesi ödenmeye başlandığı 2018 yılına göre hem asgari ücrete göre geriledi hem de yüksek enflasyon sebebiyle eridi.

'En düşük emekli aylığı asgari ücret olmalı'

Emekli ikramiyesi 2018-2023 arası 5 yılda sadece yüzde 10 artarken, resmi enflasyon yüzde 269, gıda enflasyonu ise yüzde 362 arttı. Aynı dönemde asgari ücret ise yüzde 431 artarak 1.603 TL’den 8.507 TL’ye yükseldi. 5 yılda sadece yüzde 10 artan emekli bayram ikramiyeleri pula döndü, enflasyonun altında ezildi.

2022 yılının ilk bayramında ikramiyelerin geçmiş enflasyon kaybının giderilmesi ve güncel enflasyona karşı korunması için 4.799 TL geçmiş enflasyon kaybı ve 2023 için 3.689 TL olmak üzere toplam 8.488 TL ödeme yapılmalıdır. Bu artış emekli ikramiyesinin resmi enflasyona karşı korunması için zorunludur.

Bu araştırma bülteninde emekli bayram ikramiyelerinin 2018-2023 arasında enflasyon, gıda enflasyonu ve asgari ücret karşısında nasıl eridiği ele alınıyor ve en az ne kadar olması gerektiği ortaya konuyor. Araştırma bülteninden özet bulgular şöyle: