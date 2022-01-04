'Emekli aylığının 69 katı maaş alanlar aylık bin 500 lira ile geçinebilir mi?'

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Emekliler Sendikası (Emekli-Sen), emekli maaşlarına yapılacak zamma dair basın açıklaması gerçekleştirdi. Ankara Kızılay'da gerçekleştirilen basın açıklamasında Emekli-Sen üyeleri, “Emeklileri devletin sırtında kambur olarak gören iktidar, yükünü hafifletmek için emeklilerin cebindeki üç kuruşa göz dikmiştir” açıklamasını yaptı.

Emekli ücretlerinin enflasyona değil milli gelire endeksli olması, emekli ücretleri arasındaki farklılıkların giderilmesi, emeklilikte yaşa takılanların çözüme kavuşturulması, sağlık hizmetlerinde katkı payının kaldırılması ve sağlığın kamusallaştırılması talepleriyle basın açıklaması gerçekleştiren Emekli-Sen üyeleri "Emekli aylığının 69 katı maaş alanlar, maaşlarına rekor zamlar yapanlar, aylık bin 500 lira ile geçinebilir mi?" dedi.

Yoksulluk sınırı ve emekli maaşının arasındaki farka değinen sendika üyeleri, "A dan Z’ye her şeye yüzde 50, yüzde 130 zam geldi. Soruyoruz: Yoksulluk sınırının 10 bin liranın üstüne çıktığı bir kriz döneminde, bin 500 lira aylıkla bir emekli bir ay boyunca nerede barınabilir, ne yiyebilir, hangi doktora görünebilir, hangi tedaviyi karşılayabilir?" ifadelerini kullandı. (ANKA)