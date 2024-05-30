Emekli askerlere siyaset yasağında geri adım: Üç parti anlaştı, Çelebi es geçti

AKP, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu'nu değiştirirken, pakete ordudan ayrılan askerlere siyaset yasağının önünü açacak bir madde eklemişti.

Hedef emekli askerlerin basına verdiği demeçlerdi. Eski askerlerin medyadaki her beyanlarından önce orduyu bilgilendirmesi ve unvanlarını kullanmamaları isteniyordu. Aksi halde 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyordu.

Gazetelere ve ekranlara sıkça demeç veren emekli askerler, soL'a yaptıkları açıklamalarda düzenlemeyi mantıksız ve hukuksuz bulduklarını, yine de doğru bildiklerini anlatmayı sürdüreceklerini söyledi.

Öte yandan kanun değişikliğinin, imzacıları arasındaki AKP Milletvekili ve Emekli Teğmen Mehmet Ali Çelebi'yi de kapsadığı fark edildi. Çelebi'nin askeri alanda dair her demecinden önce orduya bildirimde bulunup bulunmayacağı merak konusuydu.

AKP, CHP ve İYİP anlaştı, madde tartışmasız çıkarıldı

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, dün düzenlediği basın toplantısında eleştirilere karşı çıktı. Düzenlemeyle emekli askerlerin yorumlarının değil, unvan kullanımlarının sınırlandırıldığını söyledi.

Aktürk, askerlerin bilgi paylaşmasının başka kanunlarca yasaklanmış olduğunu hatırlatırken, bu düzenlemeye neden ihtiyaç duyulduğunu da açıklamış oldu: "(Değişiklik) Emekliler açısından yeni çünkü kendini bu kanunun dışında tutma eğilimi görüldüğü için özellikle denetimi ihtiyacı duyduğu içindir."

Tartışmalı kanun değişikliği bu açıklamadan saatler sonra Meclis'te Milli Savunma Komisyonu'nda görüşüldü.

Oturumun açılışında teklifi özetleyen AKP'li Çelebi, emekli askerlere örtülü biçimde siyaseti yasaklayan değişiklikten bahsetmedi.

Çelebi'nin düzenlemeyi neden es geçtiği ilgili maddenin oylamasında anlaşıldı.

AKP, CHP ve İYİP'in komisyondaki temsilcileri, tartışmalı maddenin kanun değişikliğinden çıkarılmasını teklif etti. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.

Sosyal medya yasağına dokunulmadı

Kanun teklifinin diğer maddeleriyse komisyondan geçti. Bunlardan biri de operasyonlara çıkan askerlerin çeşitli görüntü ve fotoğrafları sosyal medyadan paylaşmasını yasaklayan düzenleme oldu.

Buna göre, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli kimlik, görev veya faaliyetlerini, medya araçlarıyla yayımlarsa "hizmet yerini terk etmeme cezası" alacak.