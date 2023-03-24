Emek ve Özgürlük İttifakı'nın genel seçim kararı netleşti

Emek ve Özgürlük İttifakı, genel seçimlere dair stratejisini belirledi. HDP seçimlere Yeşil Sol Parti ile girerken, EMEP ve TİP ise seçimlere kendi logolarıyla ittifak çatısı altında girecek.

Gazete Duvar'ın haberine göre; HDP, Emek Partisi (EMEP), Emekçi Hareket Partisi (EHP), Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF), Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Toplumsal Özgürlük Partisi'nin (TÖP) yer aldığı ittifak, dün Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair tutumlarını da açıklayarak, aday çıkarmayacaklarını deklare etmişti. İttifak, yürütülen müzakereler sonucunda uzlaşı sağlandı.

Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında seçimlere yönelik 'tek parti ve tek liste' kararını ittifak toplantısına taşıyan HDP, bu ısrarını sürdürdü. Ancak EMEP ve TİP, aynı toplantıda seçimlere kendi logolarıyla girme eğilimi gösterdi. MYK’nin müzakere için tam yetki verdiği HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz ve TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile görüştü. Müzakere görüşmesinin ardından genel başkanlar, parti kurullarıyla görüşmek için süre istedi. Parti kurullarıyla görüşen Akdeniz ve Baş, ittifak masasına kararlarını bildirdi. Kararların bildirilmesinin ardından partiler arasında seçim stratejisine dair formül netleşti.

Anayasa Mahkemesi’nde devam eden kapatma davasının seçim sonrasına bırakılması talebi reddedilen HDP, seçimlere ittifak çatısı altında Yeşil Sol Parti ile girecek. EMEP ve TİP, ittifak çatısı altında kendi logolarıyla seçimlere gidecek. İttifakta yer alan TÖP, EHP ve SMF ise Yeşil Sol Parti listesinden seçimlere girecek.