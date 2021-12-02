Elvan’ın istifası dış basında: 'Piyasa dostu teknokrat'

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın görevden ayrılıp yerine Nureddin Nebati’nin atanması İngiltere ve ABD basınında yankı buldu.

İngiliz Financial Times gazetesi haberi, “Maliye Bakanı istifa etti ve yerine, liradaki keskin bir düşüşün ortasında Erdoğan’a sadık olan biri geldi. Erdoğan’ın kabinesinde ekonomik ortodoksluğun son kalan sesi olarak görülen Lütfi Elvan, görevden ayrıldı” ifadeleriyle duyurdu.

Nebati’nin düşük faiz politikasını savunduğu hatırlatılan haberde, bu politika nedeniyle liranın büyük değer kaybettiği belirtilerek, “Bu yaklaşım, kontrolden çıkmış enflasyona ve finansal istikrarsızlığa neden olma riski taşıdığı için ekonomistlerin çeşitli uyarılarına yol açtı” denildi.

Haberde, “Elvan, iş dünyası tarafından saygı görmesine rağmen, son aylarda giderek daha fazla izole edilmiş olarak görülüyordu” ifadelerine de yer verildi.

Bloomberg: Elvan faiz indirimine karşıydı

ABD merkezli Bloomberg ajansı da manşetten duyurduğu haberinde “Erdoğan, para birimini zayıflatan ve enflasyonu ateşleyen agresif faiz indirimleri nedeniyle yönetimde derinleşen çatlakların ortasında aniden maliye bakanını değiştirdi” dedi.

Nureddin Nebati’nin eski bakan ve Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’a yakın bir isim olarak görüldüğünü belirten Bloomberg, Elvan’a yakın isimlerin onun faiz indirimlerine karşı olduğunu söylediğini de aktardı.

Reuters: Erdoğan’ı ikna edebilecek son bakan olarak görülüyordu

İngiliz haber ajansı Reuters ise istifa eden Lütfi Elvan’ı “kur erimesine yakalanan hükümette ortodoks politikaya bağlı son yetkili” diye niteledi.

Erdoğan’ın son 2 buçuk yılda 3 Merkez Bankası Başkanı’nı görevden aldığını hatırlatan ajans, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden alınan Lütfi Elvan’ın Erdoğan’ı “ekonomi analistlerinin Merkez Bankası’nın yıpranan saygınlığı konusunda yeniden düşünmeye ikna edebilecek son bakanlardan biri olarak görüldüğünü” yazdı.

Reuters, Elvan ve önceki Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal için “piyasa dostu teknokratlar” ifadesini kullandı.