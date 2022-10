Elon Musk espiri yaptı(!): 'İyice otursun'

Dünyanın en zengin patronu Elon Musk, Twitter'ın genel merkezine elinde lavaboyla girdiği bir video yayınladı.

Tesla ve SpaceX'in patronu Musk, Twitter’ı satın almasına yönelik anlaşmayı Cuma günü imzalayacağını duyurmasının ardından yayınladığı videosunu "Twitter GM'ye giriş. İyice otursun"* (Let that sink in) diye paylaştı.

*: Musk'ın burada yapmaya çalıştığı espiri(!); lavabo (sink) ile aynı kelimeden türetilen "kafaya oturtmak, hazmettirmek" (sink in) kalıbını kullanmasından geliyor. Musk hem içeri lavabo sokmak hem de "kafalarına oturtmak" için aynı kelime grubunu kullanmış oluyor.

Musk daha önce Twitter'ı satın aldığında işçilerin yüzde 75'ini kovacağını söylemişti.