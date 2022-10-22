Forbes: Elon Musk bir yılda 100 milyar dolardan fazla kaybetti

Forbes dergisinin Cuma günü yayınladığı habere göre Tesla ve SpaceX şirketlerinin patronu Elon Musk geçtiğimiz yılın Kasım ayından bu yana 100 milyar dolardan fazla kaybetti.

Forbes'in hesaplamalarına göre Musk'ın serveti, 4 Kasım 2021'de 320,3 milyar dolardan 20 Ekim 2022'de 209,4 milyar dolara düştü. Bu kaybın esas olarak Tesla hissesinin fiyatındaki keskin düşten kaynaklandığı belirtiliyor. Dergi yalnızca bu ay Musk'ın servetinin 28 milyar dolar eksildiğini ekledi.

Yatırım danışmanlığı şirketi Miller Tabak + Co.'nun baş pazar stratejisti Matt Maley, dergiye gönderdiği bir e-postada, Musk'un yüksek fiyatlı arabalar sattığını, bu nedenle ekonomik durgunluk döneminin onun için "iyi olmayacağını" kaydetti.

Forbes, Musk'ın Twitter'ı satın alma ve bunu yapmak için Tesla hisselerini satma konusundaki tartışmalı planlarının, "sorumsuzca" olduğunu ve fazla ödeme yaptığına inanan yatırımcıları soğuttuğunu ekledi.

Fakat servetinin 3'te 1'ini kaybetmesine karşın Musk hâlâ dünyanın en zengin patronu konumunda.