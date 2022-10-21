Elon Musk'ın Twitter 'planı': Yüzde 75'in işine son verecek

SpaceX ve Tesla’nın CEO’su olan Elon Musk’ın Twitter’ı satın alma sürecinde yeni bir gelişme yaşandı.

Elon Musk’ın Twitter’ı satın alması durumunda çalışanlarının yüzde 75’ini işten çıkaracağı öne sürüldü.

Washington Post’ta yer alan haberde, Musk’ın yatırımcılarına, şirketi satın alması durumunda çalışanların yüzde 75’ini işten çıkaracağını söylediği kayıtlara geçti.

Şirketten yetkililerle görüşen ve belgelere ulaşan Washington Post, gelecek aylarda şirketi kim alırsa alsın işten çıkarmaların olacağını aktardı.

Twitter son dönemde işe alımları durdurduğunu açıklamıştı. Fakat dün gece Bloomberg, şirket içi yazışmalara erişti. Şirketin İnsan Kaynakları Departmanı tarafından yapılan açıklamada, “Şirket genelinde işten çıkarma planları yok” denildi.