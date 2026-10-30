Elektrikte destek sınırı düşürüldü: 6,5 milyon haneye zam yolu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik faturalarında milyonlarca haneyi etkileyecek yeni bir düzenlemeye gitti. Kurumun aldığı kararla konut aboneleri için Son Kaynak Tedarik Tarifesi (SKTT) kapsamındaki yıllık elektrik tüketim sınırı 2027 yılı itibarıyla 3 bin kilovatsaate indirildi.

2025 yılında 5 bin, 2026 yılında ise 4 bin kilovatsaat olarak uygulanan sınırın bin kilovatsaat daha düşürülmesiyle milyonlarca abonenin devlet destekli ulusal tarifenin dışına çıkması bekleniyor.

EPDK'nin açıklamasına göre Türkiye'de yaklaşık 44,2 milyon mesken abonesi bulunuyor. Yeni düzenlemeden yaklaşık 6,5 milyon abonenin etkilenmesi öngörülüyor. Bu sayı toplam mesken abonelerinin yüzde 14,7'sine karşılık geliyor.

Yeni sınır 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek.

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820 TL'lik fatura sınırı

EPDK, yıllık 3 bin kilovatsaatlik tüketim sınırının aylık ortalama 250 kilovatsaate karşılık geldiğini, bunun mevcut tarifeler üzerinden yaklaşık 820 TL'lik elektrik faturasına denk düştüğünü açıkladı.

Ancak uygulamada belirleyici olan tek bir aylık fatura tutarı değil, takvim yılı boyunca gerçekleşen toplam elektrik tüketimi olacak. Dolayısıyla 820 TL, sabit bir fatura eşiği değil, mevcut fiyatlar üzerinden yapılmış yaklaşık bir hesaplama.

Sınırın aşılması durumunda aboneler yüksek tüketimli tüketici grubuna dahil edilecek. Böylece yalnızca sınırı aşan tüketim değil, abonenin elektrik tüketiminin tamamı farklı bir fiyatlandırma mekanizmasına tabi olacak.

Elektriğin fiyatı piyasa maliyetlerine göre hesaplanacak

Son Kaynak Tedarik Tarifesi kapsamında yüksek tüketimli gruba alınan ve elektrik tedarikçisiyle ikili anlaşma yapmamış abonelere, ulusal tarife yerine piyasa maliyetlerini esas alan bir tarife uygulanıyor.

Bu sistemde elektriğin aktif enerji bedeli, piyasa takas fiyatı ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) maliyetleri üzerinden hesaplanıyor. Dağıtım bedeli ise aynı abone grubundaki diğer tüketicilerle aynı şekilde uygulanmaya devam ediyor.

EPDK, yeni kararla ulusal tarifede bir değişiklik yapılmadığını belirtiyor. Ancak tüketim sınırının düşürülmesi, daha fazla hanenin devlet desteği dışında kalarak elektriği piyasa maliyetleri üzerinden kullanması anlamına geliyor.

2026 yılındaki tüketim de hesaba katılacak

Yeni düzenlemede dikkat çeken bir başka nokta ise 2026 yılı boyunca gerçekleşen elektrik tüketiminin de hesaba katılacak olması.

2027 yılı için belirlenen 3 bin kilovatsaatlik sınırın 2026 veya 2027 takvim yılında aşılması halinde, ikili anlaşması bulunmayan abonelere sınırın aşıldığı ayı takip eden üçüncü ayın ilk gününden itibaren yüksek tüketimli tüketici tarifesi uygulanacak.

Örneğin 2026 yılı tüketimi Ekim ayında 3 bin kilovatsaati aşan bir abone, 1 Ocak 2027 itibarıyla yeni tarifeye geçecek. Sınırın Aralık 2026'da aşılması durumunda ise uygulama 1 Mart 2027'de başlayacak.

2026 yılında sınırın altında kalan ancak 2027 yılında bu miktarı aşan aboneler için de aynı geçiş takvimi uygulanacak.

Kimler kapsam dışında?

EPDK'nin açıklamasına göre tarımsal faaliyetler abone grubunda herhangi bir limit değişikliğine gidilmedi.

Camiler, ibadethaneler, cemevleri ve dernekler de düzenlemenin dışında tutuldu. Şehit aileleri, muharip ve malul gaziler, köy içme suları, AFAD'a ait geçici barınma merkezleri ile elektrikle çalışan diyaliz destek üniteleri, solunum cihazları ve benzeri yaşam destek cihazlarına bağımlı tüketiciler de uygulamadan muaf olacak.

Sanayi, kamu ve özel hizmetler sektörü ile aydınlatma abone gruplarında uygulanan yıllık 15 bin kilovatsaatlik sınırda ise değişiklik yapılmadı.

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