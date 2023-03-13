Elektrikli araç ÖTV'si düzenlenmişti: TOGG'un satış fiyatı ne olacak?

Bu hafta fiyatının açıklanması beklenen TOGG'un, 1 milyon lira ile satışa çıkacağı tahmin ediliyor.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen elektrikli araç ÖTV matrahlarıyla birlikte; TOGG’un 200 beygirlik 150 kW C-SUV seçeneğinin 1,6 milyon lira tavan sınırlaması nedeniyle, başlangıç paketlerinin 1 milyon lira ile satışa çıkacağı tahmin ediliyor.

Ön siparişi alınan ve sıra numarasına göre hak kazanacak olan TOGG C-SUV sahiplerine 2023 yılının sonuna kadar 20 bin araç teslim edileceği ve ilk teslimatın ise Nisan ayı başında başlayacağı belirtildi.