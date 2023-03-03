Elektrikli araç ÖTV'sine Togg ayarı

Elektrikli araçlarda Özel Tüketim Vergisi matrahı düzenlemesi yapıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, motor gücü 160 kilovatı aşmayan araçlarda ÖTV matrahı 700 bin TL'den 1 milyon 250 bin TL'ye yükseltildi. Motor gücü 160 kilovatın üzerindeki araçlarda ise ÖTV matrahı 750 bin TL'den 1 milyon 350 bin TL'ye çıkarıldı.

Elektrikli araçların vergi oranlarında ise herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

Motor gücü 160 kilovatı aşan araçlarda vergi oranı yüzde 10 ila 40 arasında değişirken, motor gücü 160 kilovatı aşan araçlarda ise vergi oranı yüzde 50 ila 60 arasında olacak.

Düzenleme ile fiyatı önümüzdeki günlerde açıklanması beklenen Togg'un yüzde 40'lık vergi dilimi yerine yüzde 10'luk vergi dilimine gireceği tahmin ediliyor.

Çin'den gelen modellere ek vergi

Kararla Çin’den gelecek elektrikli otomobiller için uygulanan ek vergi de yükseltildi. Daha önce yüzde 20 olarak uygulanan ilave vergi kararla birlikte yüzde 40 olarak uygulanacak.