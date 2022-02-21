Elektrik zamlarını protesto eden yurttaşlara soruşturma açıldı

Yeni yılla birlikte elektrik faturalarına yapılan zamlar tüm yurttaşların tepkisine neden olmuştu. Elektrik faturalarında yaşanan fahiş zamlara karşı Türkiye Komünist Partisi (TKP), "Hemen devletleştirme" çağrısıyla bir imza kampanyası başlatmış ve ülkenin farklı noktalarında kimi eylemler ve basın açıklamaları düzenlemişti.

Geçtiğimiz haftalarda Antalya'nın farklı mahallelerinde bulunan Semt Evlerinin çağrısıyla faturalara dönük protestolar gerçekleştirilmiş ve imza kampanyasına yönelik çalışmalar yapılmıştı.

20 Şubat Pazar günü Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca protestolara katılan yurttaşlara 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yasası'na muhalefetten soruşturma açıldığı öğrenildi. Şu ana kadar soruşturma açılan yurttaş sayısı 29'a ulaşmış bulunmakta.

Antalya'daki eylemler için Burdur'da yaşayan TKP üyesine de soruşturma açıldı

Elektrik faturalarını protesto eden yurttaşlara yönelik başlatılan soruşturmada, eylemlere katılmamış olan kimi TKP üyelerine de soruşturma açıldı. Eylemlere katılmamış olan kimi TKP üyelerine soruşturma açılmasının yanı sıra Burdur'da yaşayan ve eylemlerin yapıldığı dönemde Covid pozitif olması nedeniyle karantinada olan A.T. isimli TKP üyesine de Antalya'da gerçekleştirilmiş protestolar nedeniyle soruşturma açıldı.

Kendisi hakkında da soruşturma açılan TKP Antalya İl Başkanı Avukat Erhan Altınkaynak yaptığı açıklamada, yurttaşların faturalarını ödemekte zorlandığını ve kimi yerlerde faturalarını ödeyemeyen yurttaşların Semt Evlerine gelerek faturaları için dayanışma talebinde bulunduğu iletti. TKP'nin "Hemen devletleştirme" talebiyle yaptığı çalışmanın önemini vurgulayan Altınkaynak, yurttaşların en temel hakkı olan aydınlanma için iktidarın bile çözüm üretmeye çalıştığını ve elektrik faturaları için mücadele etmenin, basın açıklaması yapmanın meşru ve hukuki olduğunu dile getirdi.