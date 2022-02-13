Antalya'da üç mahallede halk 'hemen devletleştirme' talebiyle sokağa çıktı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yer alan Güzeloba mahallesi sakinleri, Güzeloba Semt Evi'nin çağrısıyla bir araya geldi. Semt Evi'nin önünde buluşan mahalle halkı, yüksek gelen elektrik faturalarına karşı 'CK Akdeniz Devletleştirilsin' talebiyle CK Akdeniz Elektrik’in bölgede bulunan şubesinin önüne yürüdü.

"Elektrik haktır satılamaz", "Fatura değil soygun düzeni", " Soyguna karşı mücadeleye"ve "Boyun Eğme Emeğine Sahip Çık" sloganlarının atıldığı yürüyüşe, bölge esnafı ve mahalle sakinleri kornalarla ve alkışlarla destek verdi.

CK Akdeniz Güzeloba Şubesi’nin önünde okunan basın açıklamasında ödenemeyecek duruma gelen faturaların ve altyapı sorunları nedeniyle yaşanan elektrik kesintilerinin, enerji sektörünün patronlar için bir kâr kapısına dönüştürülmesinin doğal sonuçları olduğu vurgulanırken, enerji sektöründe faaliyet yürüten özel şirketlerin hemen devletleştirilmesi talep edildi. Faturaların yakılmasının ardından Güzeloba mahallesinde mücadelenin daha da büyüyerek sürdürüleceği vurgusuyla eylem sonlandırıldı.

Bahçelievler'de halk sokağa çıktı: 'Bizden çaldıkları yeter!'

Antalya’nın Bahçelievler Mahallesi’nde mahalle sakinleri, Bahçelievler Semt Evi’nin çağrısıyla fatura soygununa karşı mahallede eylem yaptı.

Bahçelievler Semt Evi önünde toplandıktan sonra sloganlarla başlayan yürüyüşte halk faturalara tepkisini tencere tava sesleriyle dile getirdi. Apartman balkonlarından ve yoldan geçen araçlardan eyleme yoğun bir destek verildi.

‘’Elektrik haktır satılamaz’’, ‘’Fatura değil soygun düzeni’’, ‘’Soyguna karşı devletleştirme ’ sloganlarıyla mahalle pazarına yürüyen mahalleliler burada bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Bahçelievler Semt Evi adına yapılan açıklamada fatura soygununa karşı tek ve acil çözümün devletleştirme olduğu ifade edildi.

Manavgat halkı fatura soygununa karşı haykırdı: Hemen Devletleştirme!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde de bugün eylem vardı. Manavgatlılar Kavaklı Semtevi'nin çağrısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Burada Manavgat Kavaklı Semt evi adına yapılan açıklamada "Çözüm devletin, tamamen halkın denetimine açık, şeffaf bir işleyişi olacak şekilde, tüm elektrik üretim ve dağıtım faaliyetlerini tek elden üstlenmesidir!

Cengiz’e, Sabancı’ya ise tek kuruş yok dostlar, tüm elektrik-enerji şirketlerine el konulmalı! Devlet, elektriği, gerekli yatırımları da yaparak hem çok ucuza üretebilir, hem de bir kar kapısı haline getirmeden halkımıza ulaştırabilir!" denildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda başlayıp yapay Şelale’ye dek pankartlarla, düdüklerle, tencere tavalarla, sloganlarla yürüyüş yapan yüzlerce kişiye çevredekiler ve araçlarla geçenler de destek verdi.