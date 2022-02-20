Antalya Kepez'de fatura soygununa karşı devletleştirme talebi

Antalya'nın Kepez ilçesinde Dokuma bölgesi sakinleri, bölgede yer alan Özgürlük Semt Evi ve Ulus Semt Evi'nin ortak çağrısıyla bir araya geldi. Özgürlük Semt Evi'nin önünde buluşan mahalle halkı, yüksek gelen elektrik faturalarına karşı 'CK Akdeniz Devletleştirilsin' talebiyle yürüyüş gerçekleştirdi.

"Elektrik haktır satılamaz", "Fatura değil soygun düzeni", "Soyguna karşı devletleştirme" ve "Karanlığa, soğuğa mahkum değiliz" sloganlarının atıldığı yürüyüşe, bölge esnafı ve mahalle sakinleri kornalarla ve alkışlarla destek gösterdi.

Yürüyüş sonrası Semt Evleri adına okunan basın açıklamasında enerji sektöründe faaliyet yürüten özel şirketlerin hemen devletleştirilmesi talebi vurgulandı, elektrik faturaları yakıldı. Mücadeleyi büyütmek için Semt Evleri'nde bir araya gelme çağrısıyla basın açıklaması sonlandırıldı.