Bakırköy'de elektrik faturalarına karşı eylem

İstanbul Bakırköy’de bugün PTT önünde yüksek elektrik faturalarına karşı “Hemen Devletleştirme” talebiyle basın açıklaması yapıldı.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Bakırköy İlçe Örgütü’nün çağrısıyla yapılan basın açıklamasına Bakırköy Alevi Kültür Derneği de destek verdi.

PTT önünde bir araya gelen yurttaşlar “Fatura soygununa karşı ayağa kalk! Hemen Devletleştirme” yazılı pankart açtı.

Eylemde “Elektrik haktır satılamaz”, “Fatura değil soygun düzeni”, “Soyguna karşı devletleştirme” sloganları atıldı.

'İnsan gibi yaşamak hakkımız'

Yapılan basın açıklamasında, “İnsan gibi yaşamak bizim hakkımız, elbette kışın soğukta evlerimiz ısınacak, yiyeceklerimizi buzdolabında saklayacağız, çamaşırlarımızı yıkayacağız. Halka tasarruf çağrısı yapan patronlar, lüks ve şatafatlarına son vereceğimizi iyi bilsinler. Onların zenginliği halkımızın yoksulluğunun nedenidir” denilerek tek bir yurttaşın bile karanlıkta ve soğukta kalmaması için enerji sektöründeki tüm faaliyetlerin hemen devletleştirilmesi gerektiği vurgulandı.

Basın açıklamasında konuşan Bakırköy Alevi Kültür Derneği Başkanı Taner Süslü de elektrik ve doğalgaz faturalarıyla ilgili devletin halkın sesine kulak vermesini talep ettiklerini söyledi. Süslü “Halk ezilmektedir ama en güçlü halktır, biz de halk olarak yapılan bu zulme, bu fahiş fatura tutarlarına karşı sesimizi yükseltiyoruz” dedi.

Açıklamanın ardından konuşan bir yurttaşsa zamlara tepki göstererek “Yeter artık diyoruz, bitsin artık diyoruz ve gitsin artık diyoruz” dedi.