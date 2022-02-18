Adana Akkapı'da fatura soygununa karşı eylem

Akkapı Semt Evi'nin çağrısıyla elektrik faturalarındaki fahiş fiyat artışı sonrası Adana'da eylem yapıldı.

Tencere, tavalarıyla Akkapı Semt Evi'nin çağrısı üzerine bir araya gelen Akkapı Mahallesi sakinleri basın açıklaması gerçekleştirdi.

"Yıllardır özelleştirmelerle servetlerine servet katarken halkı yoksullaştırdılar. Milyonlarca insan açlık ve soğukla can çekişirken onlar lüks içinde gösterişli bir hayat sürecekler... Öyle yağma yok, bu soyguna dur, diyeceğiz!" denilen açıklamada tek çözümün işletmelerin tek kuruş ödenmeden hemen devleştirilmesi olduğu dile getirildi.

Eylemde söz alan bir mahalleli de gelen yüksek faturalara isyan ederek, "Benim çocuklarım var. Onlara bakmak için savaş veriyorum. İstemiyorum böyle adalet. Bizim de sesimizi duyun artık" dedi.

Eylem, "Boyun eğme, memlekete sahip çık", "Soyguna karşı ayağa kalk", "İnsanca yaşamak istiyoruz" sloganlarıyla sona erdi.