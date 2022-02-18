TKP ABD Büyükelçiliği önünde: Kahrolsun NATO, kahrolsun ABD

Türkiye Komünist Partisi, Türkiye'nin NATO'ya katılışının 70. yılı dolayısıyla ABD'nin Ankara Büyükelçiliği binası önünde bir açıklama yaptı.

"Kahrolsun NATO, kahrolsun ABD", "İşgalciler her zaman kaybeder", "Kahrolsun ABD emperyalizmi" sloganlarıyla bir araya gelen TKP'liler, Türkiye'nin NATO'dan derhal çıkması gerektiğini vurguladı.

Parti adına burada bir açıklama yapan TKP Merkez Konseyi üyesi Nahide Özkan, "Bugün Türkiye’nin NATO’ya dahil oluşunun yetmişinci yılı, ve bizim yetmiş gün daha bile tahammülümüz yok. Ülkemizde her an savaş tehdidi ile yaşamak istemiyoruz. Başka ülkelerin halklarına, yaşamlarına, toprak bütünlüklerine kast eden hükümetler istemiyoruz!" dedi.

Özkan, "Kuruluşundan bu yana değişmedi; NATO’nun misyonu antikomünizmdir, emekçi hareketlerinin bastırılmasıdır. Emperyalizm adına daha fazla yağma ve talandır. NATO bir karşıdevrim örgütüdür ve Türkiye NATO’dan derhal çıkmalıdır. Yurtdışındaki bütün askerler ülkeye dönmeli, Türkiye’deki yabancı üsleri kapatılmalıdır" ifadesini kullandı.