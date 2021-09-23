Elektrik ve doğalgaza yeni zam yolda: Yüzde 15 artış bekleniyor

Türkiye'de gelecek ay doğalgaz ve elektriğe yüzde 15'e varan oranda zammın kapıda olduğu belirtildi.

Reuters haber ajansı, Türkiye'deki enerji üretim ve dağıtım sektöründen 4 kaynağına dayandırdığı haberindei 1 Ekim'den itibaren doğalgaz fiyatlarında yüzde 15, elektrik fiyatlarındaysa yüzde 8-15 oranında zam beklendiğini duyurdu.

Sözkonusu kaynaklar zammın gerekçesi olarak küresel fiyatlardaki ve tüketimdeki artışı gösterdi.

Doğalgaz ve elektrik sektörünün zam talebini düzenleyici kuruluşlara ilettiği belirtilen haberde nihai kararın hükümet tarafından verileceği kaydedildi. Reuters Enerji Bakanlığı'nın konuyla ilgili henüz bir yorumda bulunmadığını duyurdu.

Ajansa konuşan kaynaklardan biri "Akaryakıt maliyetlerindeki yükselişe bağlı olarak sanayi elektrik ve gaz fiyatlarında artış bekliyor. Kamu yetkilileri bunun farkında" dedi.

Bir başka sanayi kaynağı ise "Hiçbir hükümet vatandaşlarına ciddi fiyat artışları olacağını söylemek istemez. Ama basit matematik, gelecek birkaç ayda gaz ve elektrik fiyatlarında takip eden artışlar olacağını dayatıyor" dedi.