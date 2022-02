Genel Sağlık İş Sendikası artan hayat pahalılığını ve sağlık emekçilerinin geçinemediğini ele alan bir açıklama yayınladı.

Sendikanın açıklamasında, "Elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketleri derhal devletleştirilmeli patronların saltanatı için halkımız insanlık dışı yaşam koşullarına ve ekonomik yıkıma mahkum edilmemelidir. Ülkemizde her geçen gün, her sektörden, neredeyse her ilde işçiler grevlerle eylemlerle bir araya geliyor. Krizin faturasını emekçilere, halka ödetmenize müsaade etmeyeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

"Elektrik, ısınma ve elbette sağlıklı koşullarda barınma temel insan hakkıdır" denilen Genel Sağlık-İş İzmir Şube Başkanı Derya Pekel imzalı açıklama şöyle:

"Genel Sağlık İş Sendikası olarak TİS sürecinde de sonrasında da sağlık ve sosyal hizmet çalışanları sınıfına olası yapılacak yüzde 100 zammın bile yetersiz olduğunu, gerçek yoksulluk sınırının alt sınır sayılarak kademeli olarak temel ücrette artış yapılması gerektiğini belirttik. Süreçte TİS masasından yandaş ve yanaşma sendikalar yüzde 5 zam oranıyla kalkarken, sendika olarak 'Enflasyon zammı zam değildir' dediğimiz TÜİK’in gerçeklikle bağı kopmuş enflasyon rakamları 22,48 enflasyon zammı eklenerek yüzde 27,48 zam yapıldığı iddia edildi. Cumhurbaşkanı '2,5 daha ek zam veriyorum' dedi Meclis'te onaylanması Ocak ayının ortalarını buldu. Sonuçta ayın 15’inde maaş ve sabit ödeme yattı.

Takvimler Şubat ayının 1'ini gösterirken; Aralık ayının nöbet ücretleri, 14 günlük maaş ve sabit farkı, ve yüzde 2,5 zam oranı halen hesaplanmadı ve hesaplara birçok kurumda yatırılmadı. Kurumlar döner sermaye ödemesi yapamamaktadır. Kamuya yüzde 30,5 gibi lanse edilen oysa ki aslında yüzde 5+2,5 olan zam, sağlık emekçilerinin mali boyutunu açlık sınırından kurtarmamış, yoksulluk sınırınınsa çok çok altında kaldığı gerçeğini değiştirmemiştir. Üstelik aynı zamanda hesaba geçirilmeyen parça parça ödenen kalemler sağlık emekçilerinin ödemelerini zorlaştırmıştır. Oysaki faturalar, kredi kartı ekstreleri, kredi borçları hesap ekstre tarihini hiç sektirmemekte, ama ödemede bir gün bile gecikilse faiz işlemektedir.

Bu haliyle birçok sağlık emekçisi çoktan eksi hesap dediğimiz banka avans hesaplarına açılmışlardır. 01.02.2022 itibariye açık hesaplara uygulanan zam oranı yüzde 1,80'e çıkarılmıştır. Yine kamuya çok büyük rakamlarmış gibi lanse edilen zam oranı sebebiyle birçok ev sahibi 'nasıl olsa çok zam aldınız' diyerek kira bedellerini arttırma yoluna gitmiştir. Elektrik, su ve doğalgaza gelen zamlar bu ay faturaları iki katına çıkarmış haliyle verilen zam faturalara dahi yetmemiştir. Sağlık emekçilerinin maaş + döner sermaye sabit ödemesi + döner sermaye ek ödemesi adı altında çoğunluğu emekliliğe yansımayan parça parça gelirleri elektrik, doğalgaz ve ev kirasına yetmemektedir. Sürdürülebilir olmadığı gibi borçlanarak yaşamanın geleceğe dönük yıkıcı etkisi her birimizi kaygılandırmaktadır.

'Ekonomik ve siyasi krizin mimari özelleştirmeci ve piyasacı iktidar'

Elektrik, ısınma ve elbette sağlıklı koşullarda barınma temel insan hakkıdır. Özelleştirmenin yıkıcı sonuçları, dağıtım şirketlerinin karları emekçilerin sırtında anlamsız bir yüktür. Başka bir hayat ve ekonominin mümkün olduğunu biliyoruz. Elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketleri derhal devletleştirilmeli patronların saltanatı için halkımız insanlık dışı yaşam koşullarına ve ekonomik yıkıma mahkum edilmemelidir. Ülkemizde her geçen gün, her sektörden, neredeyse her ilde işçiler grevlerle eylemlerle bir araya geliyor. Krizin faturasını emekçilere, halka ödetmenize müsaade etmeyeceğiz.

İçinde bulunduğumuz ekonomik ve siyasi krizin mimari 20 senedir iktidarda olan, özelleştirmeci ve piyasacı iktidardır.

'8 Şubat'ta acil servisler ve yoğunbakım üniteleri dışında hizmet üretmeyeceğiz'

Genel Sağlık İş Sendikası olarak sağlık emekçilerinin insanca yaşama koşulları oluşana kadar ekonomik ve sosyal haklarımız için mücadele edeceğiz. Birçok emek ve meslek örgütü ile beraber 8 Şubat'ta tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de de acil servisler ve yoğunbakım üniteleri dışında hizmet üretmeyecek ve görmeyen gözlere duymayan kulaklara, iktidar ve bürokratlarına sesimizi en gür şekilde duyuracağız. Tüm halkımızı pahalılığa, katlanan faturalara karşı, asgari değil insanca yaşam koşulları için eylemlerimize desteklerini bekliyoruz."