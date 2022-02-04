Genel Sağlık İş Sendikası artan hayat pahalılığını ve sağlık emekçilerinin geçinemediğini ele alan bir açıklama yayınladı.
Sendikanın açıklamasında, "Elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketleri derhal devletleştirilmeli patronların saltanatı için halkımız insanlık dışı yaşam koşullarına ve ekonomik yıkıma mahkum edilmemelidir. Ülkemizde her geçen gün, her sektörden, neredeyse her ilde işçiler grevlerle eylemlerle bir araya geliyor. Krizin faturasını emekçilere, halka ödetmenize müsaade etmeyeceğiz" ifadeleri kullanıldı.
"Elektrik, ısınma ve elbette sağlıklı koşullarda barınma temel insan hakkıdır" denilen Genel Sağlık-İş İzmir Şube Başkanı Derya Pekel imzalı açıklama şöyle: