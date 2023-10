Aydın'da KYK'ye bağlı Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda yaşanan asansör faciasında bir öğrencinin yaşamını yitirmesinin ardından Elektrik Mühendisleri Odası "Denetim Özelleştikçe Can Kaybı Olağanlaşıyor!" başlıklı bir açıklama yaptı.

Denetimin zayıflatılmasının kamu binalarında riski artırdığını vurgulayan Elektrik Mühendisleri Odası'ndan yapılan yazılı açıklamada "Kazada hayatını kaybeden öğrencimizin ailesine, sevenlerine ve arkadaşlarına baş sağlığı dilerken, yaralı öğrencilerimize ise geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

'Kamusal denetimin özelleştirmesinin acı sonuçlarını yaşıyoruz'

Yaşanan facianın asıl nedenlerinin yürütülecek resmi soruşturma sonunda bilirkişiler tarafından belirleneceği kaydedilen açıklamada "Ancak söz konusu olay, kamusal denetimin özelleştirilmesinin ve özel sektör eliyle yürütülen bir ticari faaliyet alanı haline gelmesinin bu tip kazaların ana nedenlerinden biri olduğunu bir kez daha göstermiştir. Genel itibarıyla kamusal denetimin özelleştirilmesinin acı sonuçlarını yaşıyoruz. Maliyetleri düşürme adına bakım, onarım ve kontrol temelli mühendislik hizmetlerindeki eksikler, can almaya devam ediyor" diye belirtildi.

Asansörlerin yıllık periyodik kontrollerinin gerçekleştirilmesinin belediye ve il özel idarelerinin görevleri arasında olduğuna işaret edilen açıklamada belediyelerin yanı sıra Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerinin de konuya ilişkin sorumlukları olduğu hatırlatıldı.

'Daha fazla kamusal denetim hizmeti tanımlanmalı'

"Söz konusu hizmetin özelleştirilmiş olması bu kurumların sorumluluklarını azaltmamaktadır" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu hizmetin kamusal bir şekilde yapılması bir zorunluluk ve esas olmakla birlikte, özel muayene kuruluşu tarafından kontrol edilmiş olsa dahi yurtlar, yüksek katlı yapılar gibi özellik arz eden binalarda kamunun yapılan kontrollerin sağlıklılığını ve sonuçlarını takip etmesi sosyal devlet anlayışının gereğidir. Tehlikeli asansörlerin etkin bir şekilde belirlenmediği, belirlenenlerin ise çalışmaya devam edebildiği bu sistemin can güvenliğini garanti altına aldığını söyleyemeyiz.

Kamu kullanımına açık binalardaki asansör, yangın algılama ve alarm sistemleri ile elektrik tesisatı yalnızca bina sakinlerine değil, farklı kullanım alışkanlıklarına ve güvenlik algısına sahip yurttaşlara hizmet etmektedir. Bakım ve periyodik kontrol işlem maliyetlerini düşük tutmak adına genel olarak öngörülen bakım ve periyodik kontrol sayılarındaki zorunluluklar bu binalar için yetersiz kalmaktadır. Kamu kullanımına açık, diğer yapılardaki benzerlerine kıyasla daha uzun saatler çalışan bir asansörün daha fazla arızalanacağı ve bu arızanın can kaybına dönüşeceği öngörülebilmelidir. Benzer şekilde insan hareketliliğinin yüksek olduğu yapılarda yangın çıkma ihtimalinin konutlara göre daha yüksek olduğu da gözetilerek, önlemlerin artırılması, kuralların ve zorunlulukların daha sıkı uygulanması için daha fazla kamusal denetim hizmetinin tanımlanması gereklidir.

Kentlerimizde bu tip binalarının belirlenerek, risk analizi yapılması ve bu analiz sonuçlarına göre, bakım ve kontrol işlemlerinin her bina için tam güvenlik sağlayacak şekilde yürütülmesi sağlanmalıdır. Kamu kuruluşu niteliğinde bir meslek örgütü olan Elektrik Mühendisleri Odası, uzman üyelerinin bilgi ve deneyimiyle mevzuat geliştirilmesi de dahil olmak üzere can ve mal güvenliğini sağlamaya yönelik her türlü teknik ve bilimsel çalışmaya katkı sağlamaya hazırdır."