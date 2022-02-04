Elektrik faturasının yüksek gelmesi üzerine evini güneş panelleriyle kapladı

Bulgaristan'ın Plovdil ilininin Trakya bölgesinde 37 numaralı blok sakini emekli mühendis Vasil Vladikov, elektrik faturalarıyla başa çıkabilmek için alışılagelmişin dışında bir yönteme başvurdu.

Almanya'da elektrik otomasyonu bölümünden mezun olan yaşlı adamın on iki yıl önce güneş panelleriyle kendi elektriğini üretmeye karar verdiği belirtiliyor. Avrupa enerji kriziyle boğuşurken geçtiğimiz hafta Bulgar basınına konuşan Vladikov, elektrik için bir kuruş bile vermediğini belirtiyor.

Geçtiğimiz hafta Bulgaristan menşeli BNT'ye konuşan Vasil Vladikov, 40 panelden günde 1000 watt elde ettiğini söylüyor. "Son kilovat saate kadar ihtiyaç duyduğu enerjiyi hesapladığını" söyleyen Vladikov elde ettiği enerjiyi yemek pişirmek, televizyon seyretmek ve su ısıtmak için kullanıyor. Vladiktov, sadece gündüz elektriği kullanabiliyor.

Emekli mühendis,"Güneşleri olmadığında yine de enerji üretiyorlar, aynı şekilde, ama daha az. Ama ihtiyaçlarımı buna göre derecelendiriyorum, bu yüzden önceden hangi günlerin güneşli geçeceğini tahmin ediyorum" dedi.

Vladikov, "İnsanlara elektriğin 1 sent olduğunu söylüyorsun ve inanmıyorlar!" ifadelerini kullandı.

Bu faturalar kabul edilemez: Bir ayda 300 leva

Öte yandan BNT'ye konuşan aynı apartmanın merdivenlerini temizleyen Dimitrinka Jelyazkova'ysa, geçen ay elektrik için 300 leva (yaklaşık 2 bin 400 lira) ödediğini söyledi.

Ailesiyle birlikte yaşayan bekar bir anne olan Dimitrinka Jelyazkova faturaların kabul edilemeyeceğini ifade ederek "Bütün bir ay için [elektrik faturası] 300 leva. Bu çok fazla!" diyerek isyan etti. Jelyazkova, maddi olarak "Bulgaristan'ın tamamında durumun çok, ama çok ciddi" olduğunu ifade etti.

Dimitrika, bu yüzden günde 9 saat merdiven sildiğini ifade ederken "Umudumuz, tüm insanların maaşlarının artırılması, bu da çocuklarımıza daha iyi bir gelecek için" dedi.

Jelyazkova, "Herkesin bir işi olduğunu, yoksulların olmadığını ve bu soğukta sokaklarda dolaşmak zorunda kalmadıklarını hayal ediyorum. Daha iyi zamanlar gelecek" diye ekledi.

Sosyalist dönemde kamu hizmeti ve sosyal hak olarak değerlendirilen elektirik Bulgaristan'da kapitalizmin yerleşmesiyle birlikte bu özelliğini yitirmişti. 2004 yılında kamuya ait elektrik dağıtımı büyük oranda özelleştirilerek Alman ve Avusturya menşeli EVN and E.ON firmalarına satılmıştı.