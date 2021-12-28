'Elektrik faturasına 1 Ocak'ta büyük zam gelecek' iddiası

Enerji kulislerinde 1 Ocak’ta, 150 kilovatsaate kadar olan tarifeye yüzde 20 ile yüzde 35, 150 kilovatsaat üzerine de yüzde 50 ile yüzde 65 aralığında zam yapılabileceği konuşuluyor.

Milli Gazete'de yer alan habere göre, elektrik dağıtım şirketlerinin üst yöneticileri ve bazı patronları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’le bir araya geldi. Sektör temsilcileri, sattıkları elektrik fiyatı arasındaki farka işaret ederek, “Abonelere, 65 kuruşa sattığımız elektriği piyasadan 1 TL 10 kuruşa alıyoruz." diyerek bu yükün taşınamaz olduğu mesajını vererek çift haneli zam istedi.