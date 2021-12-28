Doğalgaza borsa zammı geliyor!

Elektrik dağıtım şirketlerinin ardından şimdi de doğalgaz dağıtım şirketlerinin temsil, ağırlama, reklam ve bağış gibi giderlerini vatandaşın doğalgaz faturalarına yüklemeleri yasaklandı. Ancak bu kez de doğalgaz kullanıcılarına borsa ve kadro yükünden oluşan gizli zam bindirildi.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, düzenlemeye konulan başka bir maddeyle, borsada halka açılan doğalgaz şirketleriyle sayaç okuma, faturalandırma, sayaç açma kapama gibi hizmetleri taşeron yerine kendi kadrolu işçisiyle yerine getiren şirketlere doğalgaz abonelerinin sırtından teşvik desteği sağlanacak. Bu da, milyonlarca doğalgaz abonesini, borsaya açılmış ya da kendi personeliyle çalışan şirketlere daha yüklü doğalgaz faturası ödemek zorunda bırakacak.Yeni kararla ayrıca sıkıştırılmış (CNG) ya da sıvılaştırılmış (LNG) doğalgazı dışarıdan pahalı alıp bu maliyeti doğalgaz faturalarına yansıtamayan şirketlerin zararlarının bir bölümü vatandaşın faturalarına eklenerek karşılanacak.

Şirketlerin kârını artırıp faturaları şişirecek bir değişiklik de şirket gelirlerinin yazıldığı formülde yapıldı. Dağıtım şirketlerinin ön ödemeli sayaç değişimi, sertifika, iç tesisat, sayaç açma kapama, usulsüz gaz kullanımı, hat kontrolü gibi işlemlerden elde ettikleri gelirler gelir bileşenine yansıtılmayacak. Kira ve reklam gibi gelirlerin ise yarısı dikkate alınacak. Şirketlere avantaj sağlayan bu değişiklik de şirketlerin doğalgaz faturalarından aldığı payı artıracak, faturalar kabaracak.