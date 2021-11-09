Elektrik faturalarında yer alan kalemlere tepki: Hiçbir ülkede yok

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün elektrik faturalarındaki TRT payı ile Enerji Fonu kesintilerini kaldırma kararı aldıklarını açıklamıştı.
Tüketici Örgütleri Konfederasyonu'ndan (TÖK) yapılan açıklamada "Elektrik faturalarında dolaylı vergiler kaldırılmalıdır. Verginin vergisi olamaz" denildi.
TÖK Genel Başkanı Fuat Engin imzalı açıklamada "EPDK kararıyla, elektrik faturalarına 01 Ocak 2011'den bu yana başta kayıp kaçak bedeli olmak üzere 9 farklı kalemde yansıtılan ve elektrik tüketiminde yüzde 81,3 oranında olan bu haksız yük tüketicinin sırtına yükletilmiştir" denildi.
Engin "Dolaylı ve ek vergi uygulaması ile yansıtılan her bir yükten ayrıca KDV alınması, Evrensel Tüketici Haklarından tüketicilerin temel gereksinimlerinin karşılanması hakkı ile ekonomik çıkarlarının korunması hakkı ilkelerini de ortadan kaldıran haksız, yaşamın gerçeklerinden uzak keyfi ve haksız kazanç elde etmeye yönelik uygulamalar olmuştur" dedi.
'Hiçbir ülkede dolaylı vergiden vergi alınmaz'
Açıklama şöyle: