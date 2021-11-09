Elektrik faturalarında yer alan kalemlere tepki: Hiçbir ülkede yok

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün elektrik faturalarındaki TRT payı ile Enerji Fonu kesintilerini kaldırma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Tüketici Örgütleri Konfederasyonu'ndan (TÖK) yapılan açıklamada "Elektrik faturalarında dolaylı vergiler kaldırılmalıdır. Verginin vergisi olamaz" denildi.

TÖK Genel Başkanı Fuat Engin imzalı açıklamada "EPDK kararıyla, elektrik faturalarına 01 Ocak 2011'den bu yana başta kayıp kaçak bedeli olmak üzere 9 farklı kalemde yansıtılan ve elektrik tüketiminde yüzde 81,3 oranında olan bu haksız yük tüketicinin sırtına yükletilmiştir" denildi.

Engin "Dolaylı ve ek vergi uygulaması ile yansıtılan her bir yükten ayrıca KDV alınması, Evrensel Tüketici Haklarından tüketicilerin temel gereksinimlerinin karşılanması hakkı ile ekonomik çıkarlarının korunması hakkı ilkelerini de ortadan kaldıran haksız, yaşamın gerçeklerinden uzak keyfi ve haksız kazanç elde etmeye yönelik uygulamalar olmuştur" dedi.

'Hiçbir ülkede dolaylı vergiden vergi alınmaz'

Açıklama şöyle:

"Faturada yer alan enerji fonu, TRT payı, Elektrik ve Havagazı tüketim vergisi ile tüm bu vergilerden alınan KDV bu haksız uygulamaların firmalara ödülü olmuştur. Dünyanın hiçbir ülkesinde dolaylı vergiden KDV alınması uygulaması (verginin vergisi) yoktur. Doğalgaz ve su faturalarında da alınan bazı kalemler değişse de durum bundan farklı değildir.

Uygulamada yaşanan sorunların önüne geçilmesi ya da asgari düzeye indirecek çalışmalara ihtiyaç olduğu açıktır. Bu ihtiyaç idare tarafından tespit edilmesine karşın bu güne kadar önlemlerin geliştirilmesinde yol alınamamıştır. Tüketicinin sırtında bu kadar yük varken Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi tarafından açıklanan. 'Önümüzdeki dönemde elektrik faturalarındaki TRT payı ile Enerji Fonu kesintilerini de kaldırma kararı aldık' açıklaması tüketici taleplerini karşılayacak yeterli bir destek olmadığı çok açıktır.

Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ile tüketiciyi ilgilendiren diğer kanunların uygulama sürecinde tüketicinin sırtındaki yüklerden kaynaklı daha fazla haksızlıkların yaşanmaması ile sorunların ortadan kaldırılması kamu otoritesinin temel görevidir.

Başta kayıp kaçak bedeli olmak üzere faturada yer alan enerji fonu, TRT payı, Elektrik ve Havagazı tüketim vergisi ile tüm bu vergilerden alınan KDV alınmaması konusunda gereği yapılmalıdır. Tüketicinin gerçek beklentisi budur."