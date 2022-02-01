Elektrik faturalarında tarife düzenlemesi kararı yürürlüğe girdi

EPDK’nın dün (31.01.2022) aldığı ve bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan 10756 sayılı kararıyla Ocak/2022 ayında 150 kilovatsaat olarak uygulanan en düşük tüketim limiti Şubat/2022’den itibaren düzenlenecek faturalarda 210 kilovatsaate çıkarıldı.

Uygulamanın, faturalarda yaklaşık 42 lira düşüş olarak yansıyacağı hesaplanıyor.

Erdoğan dün bakanlarıyla yaptığı toplantı sonrasında elektrik faturalarında düşük tarifeden yüksek tarifeye geçiş için tüketim limitinin aylık 210 kilovatsaate çıkarılacağını açıklamıştı.

EPDK bu açıklamanın hemen ardından toplanıp, kararı resmileştirdi.