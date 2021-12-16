Elektrik faturaları artacak: Asgari tüketim kademesi aşağıya çekiliyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, 2022'de uygulanması planlanan tarifeli elektrik faturasıyla yeni bir zam hazırlığı yapıldığını ifade etti ve yeni uygulamanın "en hafif tabirle zam kurnazlığı" olduğunu belirtti.

Kademeli tarife üzerinden elektrik faturalarına zam hazırlığı yapıldığını belirten Akın, "Türkiye'de dört kişilik bir hanenin asgari elektrik tüketimi 230 kilovatsaat olarak kabul edilirken; EPDK yetkilileri tarafından ilk kademenin 150 kilovatsaat olacağı yönünde açıklamalar yapılıyor" dedi. "Yeni yılda hayata geçecek kademeli elektrik tarifesinde ilk kademeyi asgari tüketim olarak kabul edilen 230 kilovatsaatin altında tutmak zam yapmak anlamına gelir" diyen Akın, ilk kademinin 150 kilovatsaat olmasının zam kurnazlığı olduğunu belirtti.

Elektrik kullanımındaki ilk kademenin düşürülmesi nedeniyle 2022 yılında elektrik faturalarının artacağını vurgulayan Akın, konuya dair şunları söyledi:

"İktidar kademeli elektrik tarifesini vatandaşı rahatlatmak için değil, zam yapma aracı olarak kullanacak. İlk kademenin 230 kilovatsaatin altında olması durumunda vatandaşlar ya tüketimlerini azaltacak ya da zamlı faturaları ödemek zorunda kalacak. Başka bir deyişle ilk kademeyi 150 kilovatsaat yapmak en hafif tabirle zam kurnazlığıdır. Vatandaş zaten kışın doğalgaz faturası yüksek gelmesin diye kombiyi en düşük derecede yakarak ısınmaya çalışıyor. Şimdi de elektrik faturasında kademeyi aşmamak için geceleri karanlıkta mı otursun."