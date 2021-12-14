Mersin'de suya zam kararı: 'Bu faturaları kabul etmiyoruz' tepkisi

Mersin Su ve Kanalizasyon İşleri 9 Aralık günü genel kurul toplantısında su fiyatlarına yüzde 10 oranında zam yapma kararı aldı.

TKP Mersin İl Örgütü, bir açıklama yayımlayarak zam kararına tepki gösterdi. Açıklamada, "Emekçilerin sırtındaki yük bu düzen devam ettikçe inmeyecek. Her geçen günde yeni yükler eklenecektir. Bu faturaları kabul etmiyoruz" denildi.

Açıklama şöyle:

Soruyoruz!

Mersin Su ve Kanalizasyon İşleri 9 Aralık günü genel kurul toplantısında su fiyatlarına yüzde 10 oranında zam yapma kararı aldı. Emekçilerin daha da yoksullaştığı, alım güçlerinin iyice düştüğü, en temel ihtiyaçlarına ulaşmakta bile güçlük çektiği şu günlerde halktan alınan vergilerle hizmet vermesi gereken MESKİ’nin aldığı bu zam kararı neyin nesidir?

Düzenin AKP iktidarı eliyle emekçileri yoksulluğa mahkûm ettiği ülkemizde AKP’ye karşı muhalefet ettiğini iddia eden bir partinin Mersin’deki temsilcilerinin, emekçilerin umutlarıyla adeta alay edercesine almış olduğu bu zam kararı kabul edilemez.

Emekçilerin sırtındaki yük bu düzen devam ettikçe inmeyecek. Her geçen günde yeni yükler eklenecektir.

Bu faturaları kabul etmiyoruz.

Mersin’de yaşayan tüm emekçileri bu kahrolası düzene karşı ayağa kalkmaya çağırıyoruz.

TKP Mersin İl Örgütü