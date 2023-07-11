Elektrik dağıtım şirketlerine sokakların aydınlatılması karşılığında milyarlarca lira

Yurttaşı yüksek elektrik faturalarıyla canından bezdiren elektrik dağıtım şirketlerine, “Genel Aydınlatma” için 2023’ün Ocak-Mayıs döneminde ödenen para belli oldu. Sokak ve caddelerin aydınlatılması karşılığında 2021 yılında 3,6 milyar TL, 2022 yılında ise 12,6 milyar TL ödeme yapılan şirketlere, 2023 yılının henüz ilk beş ayında yapılan ödeme 7 milyar TL’yi aştı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, elektrik dağıtımının 2013 yılında 21 bölgeye bölünerek özelleştirilmesi, biriken borçları ve altyapı eksikliklerini beraberinde getirdi. Yurttaşların dağıtım şirketlerine ödediği bedel son beş yılda üç kat artarken altyapı eksiklikleri, elektrik kesintilerinin adeta olağan hale gelmesine yol açtı.

Milyarlık ödemeler

Ocak-Mayıs 2023 dönemi genel bütçe giderlerine yönelik veriler, elektrik dağıtım şirketleri ile ilgili, “fahiş kazanç” iddialarının haklılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Mülkiyeti TEDAŞ’a ait trafolardan yüz milyonlarca liralık reklam ve kira geliri elde eden şirketlere sokak ve caddelerin aydınlatılması karşılığında ise milyarlarca lira para aktarıldığı öğrenildi.

Sokak ve caddelerin aydınlatılması hizmetleri kapsamında Ocak-Mayıs döneminde şirketlere aktarılan 7 milyar 183 milyon 250 bin TL’nin aylara göre dağılımı ise şöyle gerçekleşti:

Ocak: 1 milyar 993 milyon TL

Şubat: 728 milyon TL

Mart: 1 milyar 474 milyon TL

Nisan: 1 milyar 573 milyon TL

Mayıs: 1 milyar 414 milyon TL

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, yaptığı açıklamada, “Astronomik düzeyde kâr elde etmiyorlar” dese de yalnızca dört dağıtım şirketinin 2022 yılı net dönem kârının 15 milyar TL’yi aştığını bildirmişti. SEDAŞ, AYEDAŞ, Toroslar ve Başkent Elektrik, 2022’de 16 milyar 444 milyon 208 bin TL kâr elde etmişti.

Şirketler zenginleşirken ülkedeki milyonlarca hanenin elektrik faturaları ancak sosyal yardım ile ödenebiliyor. 2022’de 3 milyon 690 bin 582 haneye sağlanan elektrik tüketim desteğinin 4,7 milyar TL olduğu biliniyor.