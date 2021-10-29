Elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı

Adıyaman’da Mimar Sinan Mahallesi'nde yapımı devam eden bir binanın 4. katında balkon korkuluklarını takan Veysel A.’nın (24), elindeki demir çubuk bina yanından geçen elektrik tellerine temas etti.

Elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Veysel A.’yı fark eden vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Veysel A., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Veysel A.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)