Antalya’nın Elmalı ilçesinde yüksek gerilim hattında elektrik akımına kapılan inşaat işçisi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre Yuva Mahallesi'nde, bir inşaatta çalışan Feyyaz Çalış’ın elinde taşıdığı malzemeler, binanın yanından geçen yüksek gerilim hattına değdi. Elektrik akımına kapılan Çalış, bir anda yere yığıldı. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çalış’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Çalış'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alındı. Çalış’ın cenazesinin Elmalı ilçesi Gökpınar Mahallesinde toprağa verileceği öğrenilirken, evli ve 2 çocuk babası işçinin eşinin de 8 aylık hamile olduğu belirtildi. (İHA)