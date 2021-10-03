Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi yaşamını yitirdi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde elektrik akımına kapılan inşaat işçisi 32 yaşındaki Orhan Hançer yaşamını yitirdi.

DHA'nın haberine göre, Viranşehir ilçesine bağlı Malta Mahallesi'nde bu sabah saatlerinde inşaatta sıva ustası olarak çalışan Orhan Hançer, açıkta bırakılan elektrik kablosuna temas edince akıma kapıldı.

Ağır yaralanan Hançer, diğer işçilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hançer, burada doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.