Antalya'da iş cinayeti: Bakım için girdiği kimyasal kazanında yaşamını yitirdi

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) üçüncü kısımda faaliyet gösteren bir gübre fabrikasında meydana gelen olayda, boş olan kimyasal kazanına bakım yapmak için giren fabrika işçisi Murat Ceylan fenalaştı.

DHA'nın haberine göre, arkadaşının kimyasaldan etkilendiğini fark eden Necmi G. de onu kurtarmak için kazana girdi. Ancak Necmi G. de kimyasaldan zehirlendi.

Diğer işçilerin ihbarı üzerine fabrikaya jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. OSB itfaiye ekipleri girdikleri kazandan Murat Ceylan ile Necmi G.'yi çıkardı.

Yapılan kontrollerde 29 yaşındaki Ceylan’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Necmi G. ise ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.