Elçi krizi sonrası Akar ve Kalın ABD'lilerle görüştü

Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin'in telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, görüşmede ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularının ele alındığını AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden’ın planlanan görüşmesi öncesinde olumlu gündem oluşturulmasına yönelik adımlar üzerinde durulduğu bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü'nün yazılı açıklamasına göre, ikili ilişkiler, F-35/F-16 meselesi, küresel iklim değişikliği, Afganistan, Suriye, Libya, Yukarı Karabağ, Yunanistan, Doğu Akdeniz ve diğer bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden arasında Glasgow İklim Zirvesi marjında gerçekleşmesi planlanan ikili görüşmenin konuları ve detayları da konuşuldu.

Erdoğan toplantıda Biden ile görüşeceklerini açıklasa da, ABD'den henüz resmi bir açıklama gelmedi.