Elazığ’da CHP’li meclis üyesinin park halindeki otomobiline silahlı saldırı

Elazığ Belediyesi'nin CHP’li Meclis Üyesi Cafer Yeşil'in park halindeki otomobiline kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş açıldı.

DHA'Nın haberine göre; olay, gece saatlerinde Yıldızbağları Mahallesi Beylerbeyi Sokak'ta meydana geldi. Aynı zamanda Elazığ Cem Kültür Vakfı Başkan Yardımcısı da olan Yeşil'in park halindeki içinde kimsenin bulunmadığı otomobiline 2 el ateş edildi.

İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde inceleme yapılırken, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.