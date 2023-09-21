ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği binasına silahlı saldırı

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği binasına kimliği henüz tespit edilemeyen kişi veya kişilerce ateş açıldığı belirtildi.

Lübnan medyasında yer alan haberlere göre, başkentin kuzeyinde yer alan ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği binasına yönelik silahlı saldırı düzenlendi.

Dışarıdan açılan ateş sonucu bazı mermiler, binanın ana kapısına ve önündeki otoparkta bulunan araçlara isabet etti.

AP'nin aktardığına göre büyükelçilik sözcüsü Jake Nelson yaptığı açıklamada binanın girişine küçük silahlarla saldırı düzenlendiğinin belirtildiğini, saldırıda yaralanan olmadığını kaydetti.

Olayın, ABD'nin Büyükelçilik binasına 20 Eylül 1984'te bomba yüklü araçla düzenlenen saldırının 39. yılına denk gelmesi dikkati çekti.

