El Cezire: Taliban hükümet törenine Türkiye'yi davet etti

Katar merkezli El Cezire televizyonuna göre bir Taliban yetkilisi, örgütün Afganistan'da kuracağı yeni hükümetin ilanı için yapılacak törene Türkiye'yi de davet ettiğini söyledi.

El Cezire'ye konuşan adı açıklanmayan bir Taliban temsilcisi "Hükümetin ilanına katılmaları için Türkiye, Çin, Rusya, İran, Pakistan ve Katar'a davet gönderdik" dedi.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid ise bugün Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlediği basın toplantısında "Önümüzdeki birkaç gün içinde hükümetin ilan edilmesine tanıklık edeceğiz" dedi.