Ekvador'da protestolar sürüyor

Ekvador'da artan akaryakıt ve gıda fiyatlarına karşı düzenlenen protestolar 11. gününde devam ediyor.

Al Jazeera'nın haberine göre, Ekvador'un başkenti Quito'da güvenlik güçleri, Ulusal Meclis'e girmeye çalışan protestoculara göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Göstericiler de saldırıya taş ve havai fişeklerle yanıt verdi.

Yaklaşık 14 bin kişinin katıldığı tahmin edilen kitlesel eylemlerde temel taleplerin akaryakıt ve gıda fiyatlarındaki artışa karşı devletin sübvansiyon sağlaması ile sağlık ve eğitim gibi kamusal hizmetlere daha fazla harcama yapılması olduğu belirtiliyor. Devlet Başkanı Guillermo Lasso ise akaryakıt fiyatlarını düşürmenin devlete yılda 1 milyar dolara mal olacağını iddia ediyor.