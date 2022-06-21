Ekvador'da binlerce eylemci başkent sokaklarında

Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso'nun ekonomik ve sosyal politikalarıyla nedeniyle, dün binlerce gösterici başkent Kito'da sokaklarda Lasso'yu protesto etti.

Hayat pahalılığın her geçen gün yükseldiği ülkede eylemciler akaryakıt fiyatlarının düşürülmesi, Ekvador'un petrol ve madencilik endüstrisinin daha da genişlemesinin önüne geçilmesi, küçük ve orta ölçekli çiftliklerin ödemeleri için daha fazla zaman tanınması da dahil olmak üzere Ekvador yönetiminden 10 talepleri olduğunu dile getirdiler.

Yerli protestocu gruplar, haftasonundan itibaren Ekvador'un başkenti Kito'daki eylemlere katılmaya geldi. Ayrıca Ekvador'un en büyük şehri olan Guayaquil'da da göstericiler hükümeti protesto etmek için sokaklardaydı.

Guillermo Lasso dün yaptığı açıklamada, "Barış çağrısı yapıyorum" diyerek, eylemcilerle ortak bir noktada anlaşabileceklerini dile getirdi. Ancak eylemcilerin yaptığı açıklamada, Lasso'nun önerilerinin halkı "avutmak" için yapıldığı, herhangi bir şeyi taahhüt etmediği belirtildi. Eylemciler hükümetin,10 maddelik talep listesini yerine getirmesi gerektiğini vurguladılar.