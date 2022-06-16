Ekvador'da protestolar devam ediyor

Ekvador'un sağcı devlet başkanı Guillermo Lasso'nun ekonomik politikaları sonucu ortaya çıkan ekonomik ve çevresel sorunlar sebebiyle, Ekvador halkı hafta başından bu yana Lasso karşıtı eylemler düzenliyor. Yerli lider Leonidas Iza'nın gözaltına alınmasının ardından protestoların seviyesi yükselmişti. Leonidas Iza, dün mahkeme kararıyla serbest bırakıldı. Eylemciler, Iza'nın serbest bırakılmasının protestoları sona erdirmek için bir neden olmadığını açıkladı.

Reuters'in haberine göre, Ekvador hükümetinin, kamu hizmetlerini durduran yol ablukalarına ve diğer eylemlere öncülük ettiğini söylediği Leonidas Iza yaklaşık 24 saat boyunca gözaltında tutulmuştu. Iza'nın avukatı gözaltına almayı yasadışı olarak nitelendirirken, hükümet Iza'nın yargılanması gerektiğini söyledi. İza, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "bu mücadeleyi desteklemeye devam edeceğim" dedi.

Eylemciler yolları kapattı

Ekvador'un başkenti Quito'da kuzey ve güney ulaşım yolları benzin fiyatını dondurulması, küçük çiftçilerin banka borçlarına ilişkin düzenleme yapılması ve petrol ve madencilik faaliyetlerinde genişlemenin sınırlamasını talep eden protestocular tarafından Pazartesi gününden beri trafiğe kapatıldı. Göstericiler, eylemlerin süresiz olarak devam edeceğini açıkladı.

Hükümete göre, gösteriler sırasında en az 20 kişi gözaltına alınırken, yaklaşık 15 kadar polis aracı zarar gördü. Leonidas Iza, polis saldırıları sonucunda en az 14 kişinin yaralandığını belirtti.

Ekvador Devlet Başkanı Lasso, protestoların "ekonomik iyileşmeyi etkilemesine" izin vermeyeceğini ve herhangi bir vandalizmin cezalandırılacağını söyledi.